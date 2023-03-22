На тайном складе – необычная операция: действовала нелегальная фабрика

Расследование было начато в начале марта. 21 марта криминалисты таможни при поддержке сотрудников антитеррористического отряда "Арас" провели обыски в Клайпедском и Кретингском районах.
В Кретингском районе обнаружили нелегальную фабрику по производству сигарет (мощность фабрики – до 3000 шт в минуту), а также оборудование для упаковки и хорошая вентиляция, а в Клайпедском районе – место складирования сигарет и сырья.
По предварительным данным, всего нашли 768 ящиков (384 000 пачек) готовой "продукции" – Marlboro, Prince и L&M, а также – до 30 тонн табачного сырья. Из обнаруженного сырья можно было произвести 30 млн. единиц сигарет, стоимостью несколько миллионов евро.
Задержаны 11 человек – граждане Литвы, России и Украины, большая их часть работала и жила на нелегальной фабрике.
Фабрика была оборудована в хозпостройке, для маскировки имитировалась интенсивная хозяйственная деятельность. Помещение было хорошо защищено.
Ведется расследование. Подозреваемым грозит штраф или лишение свободы на срок до 8 лет.
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