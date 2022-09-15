Сообщение поступило 14 сентября, в 16.49 ч.

Сообщалось, что в Шяуляе, на ул. Тильжес, около ТЦ на стоянке было обнаружено тело мужчины 1991 г.р., без внешних следов насилия.

Ведется расследование.