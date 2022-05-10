На специальном рейсе из Великобритании доставили 15 граждан Литвы, их сопровождали 60 полицейских

Самолет совершил посадку в Вильнюсском аэропорту после обеда. Доставили 15 граждан Литвы, которые либо совершили в Англии разные преступления, были приговорены к отбытию наказаний, поэтому их депортировали на родину.
Пограничники на своем транспорте доставили этих людей на заставу. Английские полицейские на землю не сходили и вскоре отправились в обратный путь.
На заставе пограничники проверили документы депортированных. Выяснилось, что 21-летний молодой человек находился в розыске, поскольку уклонялся от службы в армии. Ему вручили повестку.
После проверки документов и опросов всех депортированных отпустили.
8 марта 70 английских полицейских доставили в Литву 28 депортированных граждан Литвы, а 1 февраля - 47 полицейских доставили 12 депортированных. За весь прошлый год из Англии были депортированы 96 граждан Литвы.
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