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10 мая британские правоохранительные органы организовали третий в этом году рейс, на котором депортировали на родину 15 граждан Литвы, подозреваемых в совершении преступлений. Их сопровождали 60 стражей порядка. Один из депортированных уже был в розыске в Литве – он избегал службы в армии. В прошлом году было организовано 5 таких рейсов.
На специальном рейсе из Великобритании доставили 15 граждан Литвы, их сопровождали 60 полицейских
© DELFI / Andrius Ufartas

Самолет совершил посадку в Вильнюсском аэропорту после обеда. Доставили 15 граждан Литвы, которые либо совершили в Англии разные преступления, были приговорены к отбытию наказаний, поэтому их депортировали на родину.

Пограничники на своем транспорте доставили этих людей на заставу. Английские полицейские на землю не сходили и вскоре отправились в обратный путь.

На заставе пограничники проверили документы депортированных. Выяснилось, что 21-летний молодой человек находился в розыске, поскольку уклонялся от службы в армии. Ему вручили повестку.

После проверки документов и опросов всех депортированных отпустили.

8 марта 70 английских полицейских доставили в Литву 28 депортированных граждан Литвы, а 1 февраля - 47 полицейских доставили 12 депортированных. За весь прошлый год из Англии были депортированы 96 граждан Литвы.

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