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Департамент полиции информировал, что в Шяуляйском районе, на памятнике советским воинам была нарисована свастика.
На советском памятнике в Шяуляйском районe была нарисована свастика
© DELFI / Karolina Pansevič

По предварительным данным, 14 мая, в 17.19 ч., было замечено, что в деревне Бубяй (Шяуляйский район) на военном кладбище на памятнике советским воинам изображена свастика.

Полиция уточняет обстоятельства происшествия.

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