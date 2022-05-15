На советском памятнике в Шяуляйском районe была нарисована свастика

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Департамент полиции информировал, что в Шяуляйском районе, на памятнике советским воинам была нарисована свастика.
По предварительным данным, 14 мая, в 17.19 ч., было замечено, что в деревне Бубяй (Шяуляйский район) на военном кладбище на памятнике советским воинам изображена свастика.
Полиция уточняет обстоятельства происшествия.
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