На скульптуре "Знаменосцев" в Укмерге вандалы нарисовали свастику

Как указывается в сообщении самоуправления, мэр Укмергского района Дарюс Варнас обратился в полицию по поводу порчи имущества и нарушения общественного порядка.

"Надеюсь, что с помощью видеокамер, установленных в этом месте, удастся выявить нарушителей или нарушителя, осквернившего памятник.

Предположительно, это произошло поздним вечером 24 августа, около полуночи. Очень неприятно, что "Знаменосцы" были разрисованы свастикой в цвета украинского флага в День независимости Украины", - сказал Варнас.

По данным муниципалитета, с памятника будут удалены как свастика, так и цвета украинского флага, в которые в марте прошлого года его раскрасили четыре студентки в знак поддержки Украины.