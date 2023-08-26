26 августа 2023 г. 13:49

На скульптуре "Знаменосцев" в Укмерге вандалы нарисовали свастику

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Dainiaus Vyto nuotrauka
Dainiaus Vyto nuotrauka
ФОТО: Ukmergės r. sav. nuotr.
Укмергское районное самоуправление сообщает, что в пятницу утром было обнаружено, что на скульптуре "Знаменосцы", расположенной на пересечении улиц Кауно и Делтувос, была нарисована свастика.

Как указывается в сообщении самоуправления, мэр Укмергского района Дарюс Варнас обратился в полицию по поводу порчи имущества и нарушения общественного порядка.

"Надеюсь, что с помощью видеокамер, установленных в этом месте, удастся выявить нарушителей или нарушителя, осквернившего памятник.

Предположительно, это произошло поздним вечером 24 августа, около полуночи. Очень неприятно, что "Знаменосцы" были разрисованы свастикой в цвета украинского флага в День независимости Украины", - сказал Варнас.

По данным муниципалитета, с памятника будут удалены как свастика, так и цвета украинского флага, в которые в марте прошлого года его раскрасили четыре студентки в знак поддержки Украины.

В комиссариате полиции Укмергского района начато расследование.

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