На скользкой дороге в Вильнюсе произошло несколько ДТП

 
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ФОТО: DELFI
11 января утром в Вильнюсе на ул. Юстинишкю произошло несколько ДТП.

По данным полиции, в 8.46 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Юстинишкю автомобиль врезался в ограждение разделительной полосы.

В 8.54 ч. в полицию сообщили о том, что на ул. Юстинишкю столкнулись три автомобиля: Audi, Kia и Toyota.

Водители вызвали полицию, поскольку не могли договориться с одним из участников ДТП. Пострадавших в ДТП не было.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

Очевидцы сказали, что причина ДТП на этой улице - скользкое дорожное покрытие.

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