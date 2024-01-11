На скользкой дороге в Вильнюсе произошло несколько ДТП

По данным полиции, в 8.46 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Юстинишкю автомобиль врезался в ограждение разделительной полосы.

В 8.54 ч. в полицию сообщили о том, что на ул. Юстинишкю столкнулись три автомобиля: Audi, Kia и Toyota.

Водители вызвали полицию, поскольку не могли договориться с одним из участников ДТП. Пострадавших в ДТП не было.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.