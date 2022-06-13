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Криминальная служба Таможни Литвы сообщила в субботу о начале досудебного расследования по факту контрабанды оружия, когда на складе каунасского предприятия в конце мая обнаружила держатели для вертолета, предназначенные для запуска авиационных бомб.
На складе каунасского предприятия обнаружены держатели для авиационных бомб
© Sputnik / Scanpix

По словам должностных лиц, держатели должны были быть вывезены за границу.

Служба отмечает, что шесть специальных креплений для российского боевого вертолета "МИ-171" были обнаружены таможенниками 27 мая при обыске на складе каунасской компании, занимающейся ремонтом и продажей авиационной техники. Последняя импортировала их из Эстонии.

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Сотрудники таможни заподозрили, что держатели были классифицированы как оружие и были ввезены без необходимых разрешений, выдаваемых Департаментом полиции.

Полиция подтвердила таможне, что эти устройства предназначены для запуска авиабомб, и что торговля таким оружием запрещена: компании не могут ни ввозить их, ни хранить их.

Сообщается, что держатели еще будут переданы для дальнейшей экспертизы.

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