На Раудондварисском шоссе загорелся автобус

В пятницу рано утром пожарные-спасатели получили сообщение от работника Каунасского автобусного парка, который информировал, что загорелся автобус, возгорание произошло в задней части автобуса около двигателя.

Звонивший в 6 ч. утра человек сказал, что автобус горит на Раудондварисском шоссе. Человек сказал, что не знает, есть ли в автобусе газовое оборудование.

До приезда пожарных-спасателей работники сами тушили пожар, однако было много дыма. Когда приехали пожарные-спасатели, из автобуса Solaris все еще шел дым. Пожарные-спасатели потушили огонь.