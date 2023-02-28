Об инциденте в деревне Вирбалишкяй порталу Kas vyksta Kaune сообщил читатель.

"Водитель мусоровоза в жилом квартале Каунасского района зацепил и насмерть сбил своего коллегу", – информировал читатель портала.

Эту информацию подтвердил ГПК Каунасского района и представитель ЗАО Kauno švara.

"Мы с сожалением должны подтвердить этот трагический факт. Этот смертельный случай имел место сегодня в деревне Вирбалишкяй, погиб наш работник (1978 г.р.), он проработал у нас почти 5 лет.

Ведется расследование.

Мы выражаем искренние соболезнования близким погибшего", – сказал представитель ЗАО Kauno švarа Йонас Трумпа.