Об инциденте в деревне Вирбалишкяй порталу Kas vyksta Kaune сообщил читатель.
"Водитель мусоровоза в жилом квартале Каунасского района зацепил и насмерть сбил своего коллегу", – информировал читатель портала.
Эту информацию подтвердил ГПК Каунасского района и представитель ЗАО Kauno švara.
"Мы с сожалением должны подтвердить этот трагический факт. Этот смертельный случай имел место сегодня в деревне Вирбалишкяй, погиб наш работник (1978 г.р.), он проработал у нас почти 5 лет.
Ведется расследование.
Мы выражаем искренние соболезнования близким погибшего", – сказал представитель ЗАО Kauno švarа Йонас Трумпа.
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