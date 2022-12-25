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На пришедшем в Клайпеду пароме обнаружено тело мужчины, об этом 25 декабря сообщил комиссариат полиции Клайпедского округа.
24 декабря, в 9.40 ч. на пришедшем в Клайпеду пароме обнаружено тело мужчины 1989 г.р.
Во время первичного осмотра следов насилия на теле не обнаружено.
Ведется расследование.
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