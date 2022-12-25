aA
На пришедшем в Клайпеду пароме обнаружено тело мужчины, об этом 25 декабря сообщил комиссариат полиции Клайпедского округа.
На пришедшем в Клайпеду пароме обнаружено тело мужчины
© DELFI / Orestas Gurevičius

24 декабря, в 9.40 ч. на пришедшем в Клайпеду пароме обнаружено тело мужчины 1989 г.р.

Во время первичного осмотра следов насилия на теле не обнаружено.

Ведется расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

С Нового года доходы части жителей Литвы увеличатся: кого это коснется?

С Нового года доходы части жителей Литвы увеличатся....

Все больше литовцев ездит за покупками в Польшу, но литовские торговцы на нехватку покупателей не жалуются

В Литве значительно выросли цены на продукты и товары,...

В Литве могут отказаться от показа балета "Щелкунчик": говорят, что это решение надо было принять давно

Представители Украины просят бойкотировать русского...

Это может испортить праздник: психолог рассказала, на какие темы лучше не говорить за праздничным столом

Сочельник и Рождество - семейные праздники, близкие...

Глава конфедерации профсоюзов: результаты забастовки водителей VVT – это историческая победа работников

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов (ЛКП)...