29 августа 2023 г. 07:11

На празднике Утены нарушитель мочился на полицейский автомобиль

 
ru.DELFI.lt
В социальных сетях распространяют видео из Утены. В минувшие выходные в городе проходил праздник города, под песни Jessika Shy мужчина мочился на полицейский автомобиль.

26 августа на празднике города в Утене жители веселились и развлекались. Но один отдыхающий перешагнул черту.

В социальных сетях появилось видео мужчины, мочившегося на полицейский автомобиль (U1902), рядом стояла компания, поддерживавшая "героический поступок" мужчины.

Нарушитель порядка сказал: "Очень хочется сц.ть, извините".

Полиция сообщила, что им об этом происшествии известно.

"Полиция уточняет обстоятельства этого происшествия", – указала полиция.

По данным Delfi, пока полиция не установила подозреваемого.

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