На празднике Утены нарушитель мочился на полицейский автомобиль

26 августа на празднике города в Утене жители веселились и развлекались. Но один отдыхающий перешагнул черту.

В социальных сетях появилось видео мужчины, мочившегося на полицейский автомобиль (U1902), рядом стояла компания, поддерживавшая "героический поступок" мужчины.

Нарушитель порядка сказал: "Очень хочется сц.ть, извините".

Полиция сообщила, что им об этом происшествии известно.

"Полиция уточняет обстоятельства этого происшествия", – указала полиция.