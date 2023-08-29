На празднике Утены нарушитель мочился на полицейский автомобиль

26 августа на празднике города в Утене жители веселились и развлекались. Но один отдыхающий перешагнул черту.
В социальных сетях появилось видео мужчины, мочившегося на полицейский автомобиль (U1902), рядом стояла компания, поддерживавшая "героический поступок" мужчины.
Нарушитель порядка сказал: "Очень хочется сц.ть, извините".
Полиция сообщила, что им об этом происшествии известно.
"Полиция уточняет обстоятельства этого происшествия", – указала полиция.
По данным Delfi, пока полиция не установила подозреваемого.
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