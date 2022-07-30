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На "Празднике моря" будут дежурить около 100 полицейских. В первый же день праздника работы у стражей порядка было предостаточно.
На "Празднике моря" полицейские разнимали драчунов
© Mindaugas Milinis

Полиция сообщает, что 29 июля, в 18.20 ч., в Клайпеде на ул. Науёё Содо, во время массового мероприятия молодой человек (1988 г.р.) в камуфляжной униформе с эмблемами чужой страны выбежал на дорогу и остановил праздничное шествие. Он был взят под арест, начато расследование.

В 23.00 ч., в Клайпеде, на ул. Смильтинес, полицейские патрулировали на мероприятии со служебной собакой Герис. Собака обнаружила пластиковый пакет с веществом растительного происхождения. Подозревают, что это наркотики. Подозреваемых выявить не удалось, ведется расследование.

В 03.40 ч., в Клайпеде, на ул. Театро, полицейские заметили, что дерущихся. Выяснилось, что двое молодых людей 2004 г.р. ранили мужчину 1993 г.р. Пострадавшего передали в руки врачей. Обоих подозреваемых задержали. Ведется расследование.

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