На пограничном пункте Котловка-Лаворишкес белорусскими службами задержана женщина

Также известно, что в Островце в Беларуси в мае прошло несколько судов над гражданами Беларуси, задержанными на литовско-белорусской границе. Правозащитники сообщили про нескольких мужчин, также снятых с автобусов и получивших крупные денежные штрафы и сутки ареста за подписки на "экстремистские" каналы.