На подростковой вечеринке полиция нашла подозрительный пакет: грозит до двух лет тюрьмы

3 февраля, около 20.45, в полицию поступило сообщение о том, что в Паневежисе, на ул. Смелинес, девочка-подросток сняла квартиру на сутки и якобы устроила там вечеринку.
Правоохранители посетили съемную квартиру, которую через интернет снял на сутки несовершеннолетний (2006 г.р.). Здесь был найден прозрачный пластиковый пакетик, в котором находилась желтая таблетка, возможно, наркотическое вещество.
В совершении преступного деяния подозреваются 5 несовершеннолетних 2006 и 2007 годов рождения. Им вручили повестки для явки на допрос.
Заведено дело по статье 259 Уголовного кодекса Литовской Республики — незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств или психотропных веществ без цели их сбыта или иного распространения, наказывается штрафом, или арестом, или лишением свободы на срок до двух лет.
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