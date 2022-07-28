По предварительным данным, 28 июля, в 06.29 ч., в Клайпедском районе, в Гируляй на пляже, недалеко от Голландского колпака, было обнаружено тело мужчины. На нем были только плавки.
Подозревают, что это тело утонувшего в минувшую субботу гражданина Беларуси (1980 г.р.).
Delfi напоминает, что 23 июля, в 18.51 ч., сообщалось, что в Гируляй тонут трое мужчин. Спасателям удалось вытащить на берег двоих мужчин - 1981 г.р. (1,26 промилле) и трезвого мужчину 1984 г.р. Третий утопавший (1980 г.р.) пропал и найти его не удалось (в поисках участвовали и водолаз и вертолет).
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