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Департамент полиции информировал, что 6 мая, в 15 ч., в Вильнюсе, на ул. Лепкальнё, на площадке для крупногабаритных отходов, обнаружен человеческий череп.
На площадке крупногабаритных отходов в Вильнюсе обнаружен человеческий череп
© DELFI / Ainis Gurevičius

Собраны материалы, которые помогут установить причину смерти.

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