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8 ноября, в 9.47 ч., на Паневежском автобусном вокзале произошло несчастье: автобус насмерть сбил пешехода.
Panevėžio autobusų stotis
Panevėžio autobusų stotis
© Lukas Varanauskas

Когда на место происшествия приехала полиция, пострадавший 1939 г.р. был мертв.

Водитель автобуса был трезвым.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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