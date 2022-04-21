Как сообщил департамент полиции две латинские буквы V были нарисованы на памятнике. Их заметили в среду около 4.45.

Полиция выявляет обстоятельства произошедшего.

Это не первый раз, когда после начала войны РФ в Украине, на мемориале обнаруживают подобные символы. В начале апреля на нем нарисовали буквы Z и V.

Эти символы возникают в последнее время, когда в феврале Россия начала вторжению в Украину.

Министерство обороны России в начале марта объяснило, что нанесенный на военную технику символ Z означает "За победу", а символ V – "Сила в правде" и "Задача будет выполнена".

Панеряй является местом самых массовых убийств, организованных и осуществленных нацистами в Литве. В 1941–1944 годах в Панеряй было убито 50-70 тыс. человек, большинство из которых были евреями из Вильнюса и Вильнюсского региона.