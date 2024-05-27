2024.05.27 16:46

На оживленной улице водитель Toyota осуществил опасный обгон

 

Водителю удалось сделать видео опасного обгона на столичной улице Упес. На видео видно, что по улице едет туристический автобус, за ним едет автомобиль, а за этим автомобилем - автомобиль Toyota, водитель которого и осуществил опасный маневр.

Такие действия водителя трактуются как опасное и хулиганское вождение. За такие нарушения водителю грозит штраф в размере 170-230 евро и лишение прав на 3-6 месяцев.

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