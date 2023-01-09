На оживленной улице Вильнюса столкнулись 5 автомобилей

Сообщалось, что ДТП произошло в центре Вильнюса, на перекрестке проспекта Лайсвес и ул. Тукстантмячё. Столкнулись автомобили Audi (два), Nissan, KIA и Opel.

По предварительным данным, люди в ДТП не пострадали. Из-за ДТП затруднено движение от кольца Саванорю в сторону Лаздинай.