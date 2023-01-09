На оживленной улице Вильнюса формируется затор - столкнулись 5 автомобилей

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9 января, в 16.07 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсе столкнулись 5 автомобилей.
Сообщалось, что ДТП произошло в центре Вильнюса, на перекрестке проспекта Лайсвес и ул. Тукстантмячё. Столкнулись автомобили Audi (два), Nissan, KIA и Opel.
По предварительным данным, люди в ДТП не пострадали. Из-за ДТП затруднено движение от кольца Саванорю в сторону Лаздинай.
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