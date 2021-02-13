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В субботу вечером, в 18 ч., в Вильнюсе, на ул. Т.Нарбуто, автомобиль Volvo сбил косулю.

Люди во время инцидента не пострадали, косуля скончалась.

Предполагают, что животное пришло сюда из Каролинишкского леса.

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