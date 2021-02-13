На оживленной улице столицы Литвы под машину попала косуля

Скопировать ссылку На оживленной улице столицы Литвы под машину попала косуля

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В субботу вечером, в 18 ч., в Вильнюсе, на ул. Т.Нарбуто, автомобиль Volvo сбил косулю.