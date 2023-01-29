В деревне Вайдотай, в Вильнюсском районе, мужчина (1977 г.р.) угрожал строительным пистолетом двоим полицейским.

По сведениям Delfi, около 1 ч. ночи поступило сообщение о том, что на остановке в Вайдотай находится вооруженный мужчина. Звонивший сказал, что мужчина грозится застрелить всех, кто приедет на эту остановку. Потом мужчина стал стрелять в воздух.

Подозревают, что мужчин находился в состоянии опьянения, однако от проверки на трезвость он отказался.

Мужчину разоружили и закрыли в КПЗ, полицейские изъяли строительный пистолет.

Ведется расследование по факту оказания сопротивления стражам порядка.