На остановке в Вильнюсе незнакомый мужчина кулаком ударил девочку

Полиция информировала, что 3 мая, в 18 ч., в Вильнюсе, на установке Тайкос, незнакомый мужчина вышел из автобуса и два раза кулаком ударил по лицу 12-летнюю девочку (2010 г.р.).

Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

Ведется расследование.