На остановке в Вильнюсе незнакомый мужчина кулаком ударил девочку

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На остановке в Вильнюсе незнакомый мужчина ударил 12-летнюю девочку.
Полиция информировала, что 3 мая, в 18 ч., в Вильнюсе, на установке Тайкос, незнакомый мужчина вышел из автобуса и два раза кулаком ударил по лицу 12-летнюю девочку (2010 г.р.).
Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.
Ведется расследование.
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