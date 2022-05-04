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На остановке в Вильнюсе незнакомый мужчина ударил 12-летнюю девочку.
На остановке в Вильнюсе незнакомый мужчина кулаком ударил девочку
© DELFI (A.Didžgalvio nuotr.)

Полиция информировала, что 3 мая, в 18 ч., в Вильнюсе, на установке Тайкос, незнакомый мужчина вышел из автобуса и два раза кулаком ударил по лицу 12-летнюю девочку (2010 г.р.).

Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

Ведется расследование.

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