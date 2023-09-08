На основной артерии Вильнюса обнаружен подозрительный ящик, был введен план "Щит"

Полиция информировала, что в 12 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Гележинё Вилко, на пути в сторону проспекта Саванорю, проезжавший водитель заметил на тротуаре подозрительную черную пластиковую коробку.

Звонивший сказал, что это может быть бомба. В 12.10 ч. был введен план "Щит". На место происшествия приехали саперы "Араса", полиция, врачи и пожарные-спасатели.

Было перекрыто движение по ул. Гележинё Вилко в сторону проспекта Саванорю.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, план "Щит" отозвали в 12.52 ч. Сообщается, что в коробке бомбы не было.