2024.07.07 20:18

На окраине Вильнюса – жуткое ДТП: перевернулся автомобиль, пострадали женщина и ребенок

 
ru.DELFI.lt

7 июля, в 17.15 ч. на дороге A1 Вильнюс–Каунас–Клайпеда был замечен перевернувшийся автомобиль.

„На дороге из Каунаса в Вильнюс, между заправкой EMSI и торговым центром Maxima bazė перевернулась машина. Идет дым. Остановилось много автомобилей“, – сообщил очевидец.

Полиция уточнила, что ДТП произошло на ул. Краутувю. „Перевернулся автомобиль Škoda, зажат человек“, – сказал дежурный.

На место происшествия выехала полиция, врачи и пожарные-спасатели.

По предварительным данным, женщину-водителя и ее внука увезли в больницу. Позже пожарных отозвали, поскольку автомобиль не горел.

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