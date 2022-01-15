На окраине Вильнюса ветер повредил строящееся здание

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В Вильнюсе, на перекрестке ул. Гележинё Вилко и Мокслининку, ветер повредил строящееся четырехэтажное здание.
Пожарные-спасатели сообщили, что рухнула опорная колонна на 3-ем этаже, поэтому рухнуло перекрытие 4-го этажа. По данным пожарных-спасателей, людей на месте происшествия не было, поэтому никто не пострадал.
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