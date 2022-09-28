На окраине Вильнюса в машине обнаружено тело мужчины

Департамент полиции сообщает, что 27 сентября, в 6.50 ч. в Вильнюсе, у ул. Жалюю Яжеру, в лесу, в собственном автомобиле BMW X5, было обнаружено тело мужчины (1962 г.р.) с огнестрельным ранением в области головы.
Рядом был обнаружен и изъят легально хранившийся пистолет PM.
Подозревают, что мужчина мог покончить с собой.
Ведется расследование.
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