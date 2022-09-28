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Полиция выясняет причину смерти обнаруженного в машине на окраине Вильнюса мужчины.
На окраине Вильнюса в машине обнаружено тело мужчины
© DELFI / Erika Venckutė

Департамент полиции сообщает, что 27 сентября, в 6.50 ч. в Вильнюсе, у ул. Жалюю Яжеру, в лесу, в собственном автомобиле BMW X5, было обнаружено тело мужчины (1962 г.р.) с огнестрельным ранением в области головы.

Рядом был обнаружен и изъят легально хранившийся пистолет PM.

Подозревают, что мужчина мог покончить с собой.

Ведется расследование.

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