На окраине Вильнюса в машине обнаружено тело мужчины

Департамент полиции сообщает, что 27 сентября, в 6.50 ч. в Вильнюсе, у ул. Жалюю Яжеру, в лесу, в собственном автомобиле BMW X5, было обнаружено тело мужчины (1962 г.р.) с огнестрельным ранением в области головы.

Рядом был обнаружен и изъят легально хранившийся пистолет PM.

Подозревают, что мужчина мог покончить с собой.

Ведется расследование.