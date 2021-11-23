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Департамент полиции сообщает, что на окраине Вильнюса в кустах было обнаружено тело мужчины.
На окраине Вильнюса в кустах обнаружено тело мужчины
© Augustas Didžgalvis

22 ноября, в 9.05 ч., в Вильнюсе, на ул. Лентварё, в кустах, было обнаружено тело мужчины лет 50 без внешних следов насилия. Личность покойного пока не установлена.

Начато расследование.

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