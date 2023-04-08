На окраине Вильнюса в ДТП пострадала женщина

В субботу утром, за несколько минут до 8 ч., по Единому номеру помощи сообщили, что столкнулись автомобили Mitsubishi и Honda. Звонившие просили помощи врачей, в ДТП пострадала женщина.

Травмы получила водитель (1995 г.р.) Mitsubishi.

По предварительным данным, иностранец, управлявший автомобилем Honda, выехал со второстепенной дороги, не пропустив ехавший по главной дороге автомобиль.

В ДТП значительно повреждены оба автомобиля. Выясняются точные обстоятельства ДТП.