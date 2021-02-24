На окраине Вильнюса сгорел дом, погибли два человека

Звонивший сообщил, что в доме могут быть люди.

По данным пожарных, в доме жили две семьи. Одна семья успела выбежать из дома. Эти люди сказали, что в соседней квартире должны быть двое мужчин. Пожарные обнаружили сильно обгоревшие тела двоих мужчин.