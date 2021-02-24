На окраине Вильнюса сгорел дом, погибли два человека

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23 февраля вечером, в 20.09 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о пожаре на окраине Вильнюса, на ул. Барсукинес. Горел деревянный жилой дом.
Звонивший сообщил, что в доме могут быть люди.
По данным пожарных, в доме жили две семьи. Одна семья успела выбежать из дома. Эти люди сказали, что в соседней квартире должны быть двое мужчин. Пожарные обнаружили сильно обгоревшие тела двоих мужчин.
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