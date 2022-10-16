Путешествие пьяного водителя закончилось за полночь — машина оказалась в кювете в половине второго.
Авария произошла на кольцевой развязке на ул. Киртиму. VW Passat столкнулся с несколькими столбами, установленными на обочине дороги, после чего врезался в трансформатор.
Водитель автомобиля был пьян - алкотестер показал более чем 2 промилле.
Водитель получил травму головы. Пострадал и пассажир. Оба были доставлены в больницу.
В результате ДТП часть улицы осталась без освещения. Пришлось вызывать не только электриков, но и пожарных – из газового баллона, установленного в VW Passat, произошла утечка газа.
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