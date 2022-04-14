На окраине Вильнюса мусоровоз зацепил работника, пострадавший не выжил

Сообщалось, что пострадавший не дышит. Врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины.
По предварительным данным, водитель мусоровоза Volvo (1973 г.р.), дал задний ход и не заметил работника (1966 г.р.), сбил его.
Начато расследование.
"Мы потрясены несчастьем. Выражаем искренние соболезнования близким нашего работника ‒ наша компания уже оказывает им всестороннюю помощь", – сказал BNS гендиректор Ekonovus Ромас Драскинис.
Руководство компании приезжало на место происшествия.
По предварительным данным, рабочий оказался под колесом мусоровоза. Врачи ничем не могли помочь пострадавшему.
Компания планирует немедленно организовать внеплановые курсы по технике безопасности для своих работников.
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