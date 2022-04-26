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26 апреля, в 13.25 ч. на окраине Вильнюса погиб мотоциклист.

ДТП произошло на съезде с ул. Укмергес на Западную объездную дорогу. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Похоже, что мужчина (1988 г.р.) упал с мотоцикла и ударился об столб. Мотоцикл оказался в нескольких десятках метров от тела погибшего.

Предполагается, что мотоциклист выехал на песчаную обочину, не справился с управлением, это и стало причиной трагедии.

По предварительным данным, тело несчастного сильно изувечено.

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