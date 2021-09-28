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27 сентября вечером, в 19.15 ч., на окраине Вильнюса, на ул. Гальвес, столкнулись мотоцикл Yamaha и автомобиль VW Passat. Мотоциклист получил травмы.
На окраине Вильнюса мотоцикл врезался в VW Passat
© DELFI

По предварительным данным, ДТП произошло потому, что водитель (1957 г.р.) легковушки, поворачивая налево, не пропустил ехавший прямо мотоцикл.

Перед столкновением мотоцикл упал, но удара избежать не удалось. Yamahaврезался в бок VW Passat. Пострадал мотоциклист (1996 г.р.) – он получил травму ноги. Пострадавший был доставлен в больницу.

Оба участника ДТП были трезвыми.

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