На окраине Вильнюса мотоцикл врезался в VW Passat

По предварительным данным, ДТП произошло потому, что водитель (1957 г.р.) легковушки, поворачивая налево, не пропустил ехавший прямо мотоцикл.
Перед столкновением мотоцикл упал, но удара избежать не удалось. Yamahaврезался в бок VW Passat. Пострадал мотоциклист (1996 г.р.) – он получил травму ноги. Пострадавший был доставлен в больницу.
Оба участника ДТП были трезвыми.
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