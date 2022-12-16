В полицию о ДТП на МИнском шоссе сообщили в 7 ч.
По предварительным данным, ехавший со стороны ул. Лепкальнё в сторону Немежиса BMW около ул. Терминало врезался в тягач и в автомобиль VW Caddy.
По словам звонившего, виновник ДТП, возможно, пьян, он говорил бессвязно, от него пахло алкоголем.
Подозрения подтвердились – в организме водителя BMW в первый раз алкотестер показал 2, во второй – 1,86 промилле. UВодителю грозит уголовная ответственность.
Из-за ДТП на Минском шоссе стояли заторы.
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