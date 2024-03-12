На одной из оживленных улиц столицы загорелся автомобиль

12 марта, в 15.38 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Гележинё Вилко, недалеко от перекрестка с ул. Казлауско, в 500 м от ТЦ Ozas горит автомобиль.

К приезду пожарных-спасателей автомобиль Škoda горел открытым пламенем. Пожарные попросили полицию регулировать движение.

Водитель автомобиля сказала, что когда она ехала на приборной доске загорелись все сигнальные лампочки. Она остановилась у обочины и выключила двигатель. Через несколько минут она попыталась завести машину, тогда из-под капота вырвалось пламя.