На одной из самых оживленных улиц Вильнюса перевернулся грузовик

ДТП произошло в 11.47 ч. в 200 м от кругового перекрестка, на пути в сторону Каунаса.
Водитель грузовика получил небольшие травмы. Пожарные-спасатели отвели его в карету скорой помощи. Врачи осмотрели мужчину на вместе, ехать в больницу он отказался.
Пожарные-спасатели отключили аккумулятор машины и позаботились о том, чтобы бак с горючим был надежно закрыт.
Лежащий на дороге грузовик осложнил движение троллейбусов.
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