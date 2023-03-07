На одной из самых оживленных улиц Вильнюса перевернулся грузовик

ДТП произошло в 11.47 ч. в 200 м от кругового перекрестка, на пути в сторону Каунаса.

Водитель грузовика получил небольшие травмы. Пожарные-спасатели отвели его в карету скорой помощи. Врачи осмотрели мужчину на вместе, ехать в больницу он отказался.

Пожарные-спасатели отключили аккумулятор машины и позаботились о том, чтобы бак с горючим был надежно закрыт.

Лежащий на дороге грузовик осложнил движение троллейбусов.