На Неменчинском шоссе на проезжую часть сел огромный воздушный шар

На шаре была надпись Kauno grudai. Машин в то время на проезжей части не было, однако очевидцы сказали, что посадка была аварийной.
Фотография была сделана в воскресенье вечером, когда начались сумерки. Этот воздушный шар сделан по спецзаказу. Это самый большой в мире воздушный шар необычной формы.
Несколько человек сообщили, что это не единственный воздушный шар, который совершил посадку на Неменчинском шоссе.
Зафиксировали еще два шара меньших размеров, причина их посадки в таком месте неясна.
В полицию о происшествии не сообщали.
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