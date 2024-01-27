На Немане - флотилия белорусских сигарет

За день "выловили" 3080 пачек контрабандных сигарет (стоимость с налогами 13 000 евро).

По Неману граница между Литвой и Беларусью проходит на расстоянии 17 км. В минувшую среду около деревни Швяндурбе пограничники заметили подозрительный объект.

Они вытащили его на берег и обнаружили, что это контрабанда (1040 пачек сигарет Minsk Capital QS).

Второй такой "плот" был замечен позже - через полчаса после первого, в нем было еще 1040 пачек сигарет Minsk Capital QS.

Был обнаружен и третий "плот" в нем была 1000 пачек сигарет той же марки.