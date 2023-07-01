На море разыгралась драма: в Неринге тонули 6 человек

Пожарным-спасателям о несчастье сообщили в 15.15 ч. В спасательной операции участвовало около 60 человек.

Пожарные-спасатели вытащили из воды троих человек. Выяснилось, что в море тонула девочка, ей на помощь бросился отец. Однако и мужчину волны стали тянуть на дно. Находившиеся на берегу люди бросились им на помощь, но и их ждала неприятность.

Всего спасать пришлось шесть человек. В операции участвовали спасатели, отдыхающие, которые, взявшись за руки шли в сторону тонущих людей. Удалось спасти троих человек - девочку, ее папу и еще одного мужчину.

Когда приехали пожарные-спасатели, они вытащили из воды еще троих человек.

По словам пожарных-спасателей, море сейчас очень опасное, потому что волны тянут людей на дно, лучше избегать купания.

Все спасенные были в сознании, однако один из них плохо себя чувствовал, его увезли в больницу.