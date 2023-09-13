На Молетском шоссе в ДТП погиб сотрудник таможни

По предварительным данным, ДТП произошло на 73-м км дороги Вильнюс-Утена, около деревни Гячай.

По словам сотрудницы полиции Утенского округа Асты Шуминене, ДТП произошло в 6.50 ч. Автомобиль таможенников столкнулся с грузовиком.

Погиб сотрудник таможни, его личность пока уточняется.

По предварительным данным, ДТП произошло, когда автомобиль таможни выехал на встречную полосу.

Таможенный департамент информирует, что погиб сотрудник Вильнюсской территориальной таможни.

Он возвращался со службы в Медининкай. Сотрудник таможни погиб в рабочее время. Он работал на таможне с 1991 года.