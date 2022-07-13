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12 июля, в 13.55 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсском районе, на Молетском шоссе произошло массовое ДТП.
Столкнулись три автомобиля, из одного шел дым.
Пожарные-спасатели отключили аккумулятор одного автомобиля. В ДТП никто не пострадал.
После ДТП в сторону Вильнюса образовался затор.
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