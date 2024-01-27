На месте конфликта врачи скорой обнаружили сильно замерзшего младенца

"Темнеет. На улице -10. Врачей вызывают к человеку с травмой ноги. Ситуация, вероятно, серьезная, вызов срочный, едем с мигалками. Врачи, приехав, столкнулись с беспорядком, дом асоциальный, мужчина с травмой ноги и бывшая с ним женщина ведут себя агрессивно, у них нож, они угрожают врачам. Оба явно пьяны, кажется, продолжается семейный конфликт...
Врачи в безопасности, поскольку вместе с ними на место происшествия приехала полиция. Полицейским пришлось применить силу, чтобы усмирить неадекватных людей с ножом в руках.
Врачи скорой 🚑Милда и Каролис 🚑заметили, что в помещении повсюду валяется детская одежда, бутылочки со смесями, на вопрос, есть ли младенец в доме, им не ответили.
Врачам удалось выяснить, что диспетчер, принявший вызов, слышал плач младенца. Врачи и полиция стали искать ребенка. В доме поиски были тщетными. Они вышли на улицу, к ним навстречу бежали полицейские с найденным рядом мужчиной, державшим на руках младенца в одной майке, прикрытого тонким пледом. Мужчина был растерян. Врачи взяли у него посиневшего от холода младенца и поспешили в автомобиль скорой.
Пьяная пара кричала им вслед, что они не имеют права забирать ребенка... В скорой включили на максимум обогрев, младенца завернули в теплый плед, из подручных средств сделали шапочку. Температура ребенка была 34oC. В тепле малыш успокоился, задремал. Снова включив мигалки, скорая повезла малыша в больницу. До приезда в больницу температуру тела малыша удалось поднять до 35,9oC, его передали в руки больничных врачей... Остается надеяться, что все будет хорошо... 🚑
Специалисты ответственных служб выполняют свою работу. 🚑 Врачи благодарят за помощь диспетчера и полицию... Пострадавшему с травмой ноги, поскольку она не была такой серьезной, как представлялось ранее, помощь оказали позже... Малышу она требовалась больше...".