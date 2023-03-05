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В здании бывшей школы в Скуодасском районе, где проходит голосование на выборах в местные органы власти, вспыхнул пожар, сообщает Единый центр помощи (ЕЦП).
На месте голосования в Скуодасском районе вспыхнул пожар
© DELFI / Domantas Pipas

По информации ЕЦП, в воскресенье, в 14.39, на номер 112 службы экстренной помощи поступило сообщение о том, что в Скуодасском районе, в селе Гесалай, на улице Мокиклос вспыхнул пожар.

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные отряды. О происшествии также сообщили в полицию.

Как сообщил Elta пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис, голосование на выборах в самоуправление проходит в указанном здании, где возник пожар.

"Пожар был локализован, загорелся электрощит на втором этаже бывшей школы", - сказал Р. Матонис.

По его словам, ни урны, ни бюллетени при пожаре не пострадали.

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