На месте голосования в Скуодасском районе вспыхнул пожар

По информации ЕЦП, в воскресенье, в 14.39, на номер 112 службы экстренной помощи поступило сообщение о том, что в Скуодасском районе, в селе Гесалай, на улице Мокиклос вспыхнул пожар.

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные отряды. О происшествии также сообщили в полицию.

Как сообщил Elta пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис, голосование на выборах в самоуправление проходит в указанном здании, где возник пожар.

"Пожар был локализован, загорелся электрощит на втором этаже бывшей школы", - сказал Р. Матонис.

По его словам, ни урны, ни бюллетени при пожаре не пострадали.