На Мальдивах пропала беременная литовка, ее муж за информацию предлагает солидное вознаграждение

Пармар Гуршаранджит Синхи со своей 33-летней супругой Гедре Вашките отдыхал в гостинице Intercontinental Maldives Maamunagau Resort, пишет khaleejtimes.com. 13 февраля его супруга пропала без вести. Вашките - гражданка Канады, она была беременна, должна была родить в марте.

"Мы вместе были у бассейна, в 15.30 ч. она сказала, что идет искупаться в море. Я и подумать не мог, что так начнется ужасная трагедия", – сказал Khaleej Times Синхи.

"Прошло 9 дней, местные службы ничего не сделали. Сейчас они даже перестали ее искать. Я не знаю, утонула ли она, может, была похищена, а может кем-то ранена. не нужен ответ", – сказал мужчина.

Пара прилетела на Мальдивы 12 февраля.

Местная полиция подозревает, что молодая женщина утонула в море. "У нас есть основания предполагать, что она утонула во время ныряния. Нет никаких данные, опровергающих эти подозрения", – сказал Khaleej Times инспектор Аслам Мохамед, который заметил, что и полиция, и служба спасения искали женщину 5 дней. В поисках участвовал и вертолет, и спасательное судно.

По словам инспектора, расследование не прекращено.

"Она прекрасная пловчиха, она занималась спортом. Как она могла утонуть, ведь здесь мелко. Даже если утонула, почему нет тела", – вопрошал друг семьи Удай Синхи.

"Это ужасно. Ведь она ждет ребенка. Мы думаем, ее украли пираты или кто-то еще. На Мальдивах такое случается часто. Поэтому мы и предлагаем за информацию 100 000 долларов США", – прибавил он.