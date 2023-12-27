На магистрали Вильнюс–Каунас–Клайпеда в ДТП попала машина дорожных рабочих

О ДТП первой сообщила член группы Kur stovi policija Kaune в социальной сети фейсбук. Она информировала, что на дороге около Ситкунай движение практически парализовано.
Представитель полиции Каунасского округа Одета Вайткявичене информировала, что в 12.26 ч. поступило сообщение, о том, что на магистрали за Каунасом в сторону Клайпеды, около деревни Ситкунай, грузовик врезался в стоявший автомобиль дорожных служб.
По предварительным данным, пострадавших нет. Из-за ДТП было остановлено движение.
С 13.43 ч. полиция разрешила движение по одной полосе дороги.
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