На магистрали Вильнюс-Каунас столкнулись два автомобиля, формируются заторы

Вильнюсская полиция информировала, что на дороге Вильнюс-Каунас около Григишкес, в 12.55 ч., столкнулись два автомобиля.
По предварительным данным, в ДТП пострадала женщина. Сообщается, что 39-летняя женщина получила травму головы.
На место происшествия приезжали врачи и полиция.
Очевидцы сказали, что после ДТП автомобили заблокировали вторую полосу. Образовался затор.
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