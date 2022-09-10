На магистрали Вильнюс-Каунас столкнулись два автомобиля, формируются заторы

Вильнюсская полиция информировала, что на дороге Вильнюс-Каунас около Григишкес, в 12.55 ч., столкнулись два автомобиля.

По предварительным данным, в ДТП пострадала женщина. Сообщается, что 39-летняя женщина получила травму головы.

На место происшествия приезжали врачи и полиция.

Очевидцы сказали, что после ДТП автомобили заблокировали вторую полосу. Образовался затор.