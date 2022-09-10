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В субботу на дороге A1 столкнулись автомобили Volvo и VW. Сообщается о пострадавшей женщине.
На магистрали Вильнюс-Каунас столкнулись два автомобиля, формируются заторы
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Вильнюсская полиция информировала, что на дороге Вильнюс-Каунас около Григишкес, в 12.55 ч., столкнулись два автомобиля.

По предварительным данным, в ДТП пострадала женщина. Сообщается, что 39-летняя женщина получила травму головы.

На место происшествия приезжали врачи и полиция.

Очевидцы сказали, что после ДТП автомобили заблокировали вторую полосу. Образовался затор.

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