Около 6 ч. поступило сообщение, что в пределах деревни Сабалишкес, на дороге А1 в сторону Каунаса столкнулись тягач и трактор.
На месте происшествия выяснилось, что водитель (1970 г.р.) тягача MAN слишком поздно заметил ехавший в первой полосе трактор, пытался его обогнать, но зацепил заднюю часть. После удара трактор съехал с дороги и оказался в кювете.
По предварительным данным, пострадал тракторист (1964 г.р.), его доставили в больницу.
Начато расследование.
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