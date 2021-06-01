На магистрали полиция остановила нетрезвого судью Верховного суда Литвы

Представитель полиции Одета Вайткявичене сказала Delfi, что полиция остановила автомобиль, когда сообщили о водителе Mercedes, который опасно маневрировал.
Автомобиль был передан трезвому лицу, на стоянку его не увезли.
Расследование не начато, поскольку судья обладает иммунитетом. Материалы, связанные с нетрезвым вождением переданы в прокуратуру.
Генкомиссар полиции Ренатас Пожела подтвердил эту информацию о указал, что в понедельник действительно был остановлен автомобиль, которым управлял нетрезвый Даугела.
Руководство Совета судей незамедлительно информировало об этом инциденте службу президента. В соответствии с Конституцией и законами ЛР, именно президент обладает полномочиями и обращается в совет судей с просьбой об увольнении за унижение звания судью. Полномочия судьи приостанавливают до принятия решения об увольнении судьи с занимаемой должности.
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